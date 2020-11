Acqua & Sapone, il pivot Gui ha fame di successi e punta il Lido di Ostia. Si gioca domani pomeriggio, alle ore 18, nel PalaDiFiore della località laziale. Arbitrano Alberto Volpato di Castelfranco Veneto e Daniele Di Resta di Roma 2, crono Ivano Pubblico di Roma 1. I nerazzurri vogliono allungare la loro striscia di successi e Guilherme Gaio “Gui”, fresco della prima convocazione nella Nazionale italiana, presenta così la partita:

“Dobbiamo fare altri punti contro il Lido di Ostia, non sarà facile. Ma siamo pronti a dare battaglia ancora una volta. Non vogliamo sprecare nessuna occasione. I miei gol? Vivo per quello, ma devono essere preziosi per la squadra, non per me. Io lavoro per il gruppo e per questo club fantastico”.

Proprio a Ostia, un anno fa, segnò i primi gol pesantissima della sua avventura con l’Acqua&Sapone. “Ricordo ancora le difficoltà dell’inizio, non capivo la lingua, non ero mai stato in Italia e la palla non voleva proprio entrare in porta... Il gioco era diverso e venivo anche da qualche infortunio. Poi è cambiato tutto, mi sono inserito, sono stato accolto da tutti come un fratello qui e i risultati sono arrivati. Ma non mi basta: ho ancora tanta fame. Come ci diciamo sempre nello spogliatoio: non abbiamo fatto ancora nulla”.