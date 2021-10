Primo successo del Pescara, 5-0 in casa della Kick Off

Arriva in trasferta contro la Kick Off il primo successo del Pescara Femminile. La formazione adriatica passa con un punteggio rotondo (5-0) e ora può già prepararsi alla terza giornata di campionato che si giocherà in anticipo (venerdì ore 20:45) con la Lazio al Palarigopiano. È Rozo ad aprire le marcature al 7' del primo tempo, vantaggio minimo che - nonostante tanti tentativi - rimarrà invariato fino all'intervallo. Ancora Rozo a tutto gas nella ripresa tanto che il conto delle sue reti personali (e quello delle biancazzurre) sale a 3 nel giro di 5'. Intorno alla metà del secondo tempo, altro strappo decisivo delle ospiti con Xhaxho e Amparo per una cinquina irraggiungibile dalle sandonatesi. Ora sono 4 le formazioni al comando, ma subito dopo c'è un Pescara affamatissimo.