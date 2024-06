Il pescarese Gianluca Marzuoli scrive la storia del futsal italiano: centra il Triplete tricolore e il secondo Scudetto consecutivo

Lo Special One del futsal femminile italiano si chiama Gianluca Marzuoli e viene da Pescara. E' lui ilm Re Mida del calcio a 5 rosa e in data 9 giugno, alla guida del suo Bitonto, ha scritto una nuova, grandissima pagina di storia di questa disciplina conquistando ancora una volta il tricolore. Lo Scudetto del futsal femminile dunque resta in Puglia, con le abruzzesi del TikiTaka Francavilla che rimangono invece per il secondo anno di fila (a cui si aggiunge anche la Coppa Italia 2024) con un pugno di mosche in mano. In un PalaFlorio strapieno e nella prima finale secca della storia, il Bitonto di coach Gianluca Marzuoli si ripete: secondo tricolore consecutivo, mai nessuno ci era riuscito prima dall’istituzione della Serie A. 3-2 il punteggio finale con Mansueto (MVP a Bari), Renatinha e Tampa (ex di turno) in gol, mentre ad un ottimo TikiTaka Francavilla (e ad un'ottima Duda, miglior portiere della gara) non bastano i gol di Bertè e Vanin. Dopo la Supercoppa e la Coppa Italia, mister Marzuoli, l'ex Montesilvano (eliminato dalle pugliesi in semifinale e ora a rischio sopravvicvenza) e Pallone d'Oro Lucilèia e le sue compagne mettono la ciliegina sulla stagione. E ora risognano la Champion femminile. E Marzuoli intanto ha già ipotecato il bis nella Panchina d’oro, che aveva già conquistato nella scorsa stagione grazie all’accoppiata Scudetto-Coppa Italia che ora ha ripetuto nel 2023-24. Per Marzuoli si trattava della terza Panchina d’oro, ma sembra già storia: il futuro dice che arriverà la quarta...

Foto Divisione Calcio a 5