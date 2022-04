Il Futsal Pescara vince ancora: 1-2 in casa del Polistena e quinto posto

Vincere contro il Polistena di oggi non era facile e non era scontato. Il Futsal Pescara lo fa giocando una partita di sacrificio, mettendo il muso avanti all’inizio della ripresa e conservando il prezioso 1-2 fino al 40’ con una prova di grande sacrificio e attenzione, anche dopo il brutto infortunio subito da André Ferreira, che ha limitato le rotazioni biancazzurre nel finale.

Il successo a Reggio Calabria vale quota 36 punti e un quinto posto prestigioso in classifica. Pesante anche in ottica play-off, con una partita ancora da recuperare. Palusci questo fine settimana potrà far tirare il fiato ai suoi in vista della trasferta di Pesaro, in programma venerdì 15 aprile. Poi due gare casalinghe fondamentali per chiudere la pratica play-off e piazzarsi nel migliore dei modi nella griglia spareggi: mercoledì 20 il recupero contro il Cmb Matera, sabato 23 la sfida al Ciampino Aniene.