Il Futsal Pescara Femminile soffre ma vince ancora: 2-1

Tre punti in extremis contro l'Audace Verona, al termine di una gara soffertissima. Al PalaRigopiano accade tutto nella ripresa: Coppola risponde al gol di Boutimah in superiorità numerica per il rosso a Puttow, poi è Ortega a deciderla a 17" dalla sirena. 2-1 il finale, domenica c'è il Granzette.