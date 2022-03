Il Futsal Pescara Femminile riparte con una Rozo in più: "Il debutto con il Brasile? Indimenticabile"

Una prima volta indimenticabile, nei giorni in cui il Brasile è tornato a riunirsi dopo tre anni di stop. Di ritorno da Gondomar, dove Natalia Rozo ha vissuto l'emozione dell'esordio con la maglia verdeoro nella doppia amichevole contro il Portogallo, la giocatrice (anche) biancazzurra è un fiume in piena.

"È stata una sensazione meravigliosa, tanto che non riesco a trovare parole per descriverla. Tutte le giocatrici almeno una volta nella vita dovrebbero provarla, perché è davvero unica. Ogni dettaglio rimarrà impresso nella mia mente come di bellissimo: mi sono sentita come una bimba al Luna Park, ma ovviamente con più responsabilità", sorride. E dopo aver fatto il pieno di energie in Nazionale, è ora di rituffarsi in campionato (e in Coppa Italia) col Pescara.

"Ora sono ancora più carica perché siamo arrivate nella parte più bella ed importante del campionato, quella in cui non possiamo sbagliare nulla. Dobbiamo fare vedere chi siamo e fin dove vogliamo arrivare".