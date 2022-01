Futsal: Gonzalo Santangelo tra i migliori 10 coach del mondo

Nel testa a testa tra Futsal Pescara Femminile e CIttà di Falconara, sia in campo che nella classifica dei Futsal Awards 2021, non c'è solo il dualismo tra portieri (Sestari - Dibiase), ma anche quello tra i due allenatori. Tra i migliori dieci coach al mondo c'è infatti Gonzalo Santangelo, giovane tecnico italoargentino che nella passata stagione ha guidato il Montesilvano (oggi Futsal Pescara) allo scudetto, proprio contro le marchigiane.

Oggi Santangelo è il vice di Dudù Morgado, ma resta uno dei pilastri nel lavoro della squadra campione d'Italia in carica della serie A femminile, recentemente battuta in finale di Champions dalle spagnole del Burela e poi in Supercoppa, sempre dalle marchigiane. Per Santangelo, che ha ottimi trascorsi anche da allenatore nei settori giovanili di futsal (Acqua&Sapone), una grande soddisfazione personale e un biglietto da visita importante per le sfide del futuro. E un premio alla professionalità con cui, lo scorso giugno, ha guidato le sue ragazze fino all'ultimo atto per lo scudetto, nonostante avesse perso da poche ore il papà in Argentina. Indimenticabili le sue lacrime dopo il trionfo a Falconara.

