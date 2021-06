Quattro giocatori dell'Acqua e Sapone convocati per l'Italfutsal, c'è anche Mammarella

Sono quattro i giocatori dell'Acqua e Sapone che sono stati convocati per l'Italfutsal, e tra essi c'è anche il portiere nerazzurro Stefano Mammarella. Il ct Bellarte ha inoltre chiamato Eduardo Alano Farias, Murilo Ferreira Juliao e Gaio Guilherme.

In programma due amichevoli contro i Paesi Bassi: una il 23 giugno alle ore 18,30 e l'altra il 24 giugno alle ore 19,30. Si gioca in entrambi i casi al Palasport di Prato. L’obiettivo è di prepararsi al meglio per l'Europeo di calcio a 5, che si disputerà proprio in Olanda dal 19 gennaio al 6 febbraio 2022.