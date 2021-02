Acqua & Sapone verso il testacoda di Genova, ma Scarpitti non si fida: “Sarà dura”

Parla il coach molisano: "A questo punto della stagione, incontrare le formazioni che stanno in fondo in classifica e hanno grandi motivazioni non è mai semplice. Anzi, è molto rischioso. Servirà grande concentrazione"

L'Acqua & Sapone si dirige verso il testacoda di Genova, in programma domani pomeriggio alle ore 16, ma Scarpitti non si fida: “Sarà dura. La partita è più difficile di quanto non dica la classifica – avverte tutti il coach molisano – Basta rivedere le ultime partite del Genova, una squadra in salute che sabato scorso con la vittoria in trasferta contro l’Aniene ha ritrovato punti decisivi per lottare ancora nella salvezza. Già contro Sandro Abate e Meta aveva dimostrato di stare bene”.

E aggiunge: "A questo punto della stagione, incontrare le formazioni che stanno in fondo in classifica e hanno grandi motivazioni non è mai semplice. Anzi, è molto rischioso. Servirà grande concentrazione e applicazione da parte di tutti per portare a casa altri tre punti importanti".

I nerazzurri dovranno cercare di tenersi stretto il primo posto e cancellare subito il ko casalingo di martedì scorso nel recupero. Arbitrano Federico Beggio e Elena Lunardi di Padova, crono Martina Piccolo di Padova. Diretta streaming su PmgSport Futsal.