Futsal, la Cantera Adriatica Pescara in corsa per la promozione in A2

La Cantera Adriatica Pescara continua a sognare in questa lunga e vincente stagione. La formazione grigioazzurra, impegnata nei play-off promozione della serie C Femminile, domenica prossima, 12 giugno, al Palaroma di Montesilvano (ore 16) si gioca la possibilità di approdare alla finalissima per la promozione in serie A2 nazionale.

L'ostacolo è la formazione molisana del Miranda, che nella prima sfida ha vinto a tavolino contro il Sava Taranto, 6-0. Le pescaresi di Alessandra Gabrielli avevano invece vinto in Puglia lo scorso 29 maggio con un 3 a 1 maturato nella ripresa. Ora serve una vittoria per chiudere i giochi e andare a lottare per un altro sogno, dopo aver già centrato la promozione dall'Eccellenza regionale al campionato nazionale di serie C Femminile di calcio e aver vinto la Coppa Italia.