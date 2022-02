Futsal, Serie C Femminile: la Cantera è un rullo compressore e sale -2 dalla vetta

Prosegue la marcia delle ragazze della Cantera Adriatica Pescara nel campionato di Serie C Femminile di Futsal. La squadra di Alessandra Gabrielli vince anche al Palasenna battendo 6-2 a domicilio il 2019 Montesilvano. Sempre determinante la capitana Camilla Masciulli, 22 anni, e ancora a segno la giovanissima Ruggieri, classe 2003). Un'altra prova di forza per le biancazzurre, che solo ventiquattr'ore prima avevano giocato uno scontro al vertice anche nel campionato di calcio di Eccellenza Femminile (all'antistadio, 1 a 1 contro L'Aquila e vetta della classifica blindata).

La Cantera non si ferma e continua la sua scalata anche nel calcio a cinque: ora è seconda a pari punti con l'Es Chieti (vantaggio negli scontri diretti) a quota 28. Al primo posto è balzato il Centrostorico Montesilvano, con 30 punti, che ha battuto proprio le teatine, al secondo ko di fila.

Per la Gabrielli subito in gol anche l’ultima arrivata, la stellina Giorgia Vianale, classe 2001, ex Florida in A2. Un’altra grande vittoria che proietta ancora più in alto in classifica le talentuose ragazze della Cantera, che nel prossimo turno ospiteranno proprio il Centrostorico per lo scontro al vertice che potrebbe decidere le sorti della stagione e la promozione nel campionato nazionale di A2 2022/2023.

2019 Montesilvano - Cantera Adriatica 2-6 (reti: Verzulli, Kovalenko, Masciulli 2, Vianale, Ruggieri).