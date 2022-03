Futsal, Serie C Femminile: la Cantera Adriatica Pescara vince e torna in testa

Sofferta, ma meritata. La Cantera Adriatica Pescara batte La Fenice per 2 a 1 al Palaroma nella 18a giornata del campionato regionale di serie C di calcio a 5 femminile e torna in testa alla classifica con 41 punti. Scavalcato il Centrostorico, che oggi ha osservato il turno di riposo. Resta in scia l'Es Chieti, che pur faticando ha vinto a Montesilvano.

A 4 turni dalla fine della stagione regolare, si fa sempre più avvincente la corsa alla promozione diretta in A2. Le pescaresi dovranno però giocare solo tre gare, avendo il turno di riposo all'ultimo turno. Obiettivo, quindi, è portare a casa 9 punti e poi incrociare le dita.

Non è stato facile piegare la resistenza tenace delle avversarie marsicane oggi pomeriggio: La Fenice gioca una partita d'attesa, bassa a protezione della propria porta, abbassando il ritmo del match e portando nelle sue sabbie mobili Masciulli e compagne.

La capitana segna per prima (39° centro stagionale!) dopo 4', ma non basta. La Fenica pareggia al 22' con il bol gol di Selle (scavino su Confessore), chiudendo il primo tempo con un meritato 1 a 1. Tante occasioni per le marsicane (e tre legni), troppo imballate le pescaresi.

Nella ripresa, però, la Cantera torna in campo con un altro spirito e mette sotto le avversarie, chiudendole per 30' e più minuti davanti alla propria porta. Il gol della vittoria, meritata, lo firma Fabrizia Verzulli, protagonista di una ripresa super. Nel finale una traversa di Ruggieri e un po' nervosismo. Ne fa le spese Giorgia Vianale, toccata duro volontariamente ad uno stinco da Di Mascio, che viene solo ammonita da un titubante Tribuiani di Teramo.

Alla fine, però, la festa della Cantera può esplodere: è prima in classifica.

Il tabellino

CANTERA ADRIATICA PESCARA: Confessore, Nardulli, Vianale, Masciulli, Fusco, Verzulli, Di Fazio, Ruggieri, Ambrosioni, Cicala. All. Gabrielli.

LA FENICE AVEZZANO: Spaziani, D’Alessandri, Pulcinelli, Selle, Quaresima, Di Mascio, Federici. All. Giffi.

ARBITRO: Tribuiani di Teramo.

RETI: nel p.t. 4’ Masciulli (CA), 22’ Selle (F); nel s.t. 19’ Verzulli (CA).

NOTE: ammonita Di Mascio (F), Gabrielli (CA).