Futsal: Cantera Adriatica Pescara ai play-off nazionali per la serie A2

Spettacolo al Palasenna di Montesilvano, teatro oggi della finale play-off di serie C di calcio a cinque. Grande vittoria esterna per 2-4 della Cantera Adriatica Pescara, in una gara bellissima e ricca di giocate, contro il Centrostorico Montesilvano.

Le pescaresi, terze alla fine del campionato, avevano un solo risultato a disposizione: la vittoria, contro l'avversaria che aveva chiuso al secondo posto e poteva contare anche sul pari. Decisive le reti di Fabrizia Verzulli (doppietta), di Vianale e capitan Masciulli. Ennesima giornata di festa per la famiglia Cantera, che già nel calcio (Eccellenza femminile) sta vivendo un'annata da record: promozione in Serie C nazionale e finale di Coppa Italia, in programma domenica prossima a Penne contro il Bellante.

Ma il 2-4 finale ha assegnato alle pescaresi l'onore e l'onere di rappresentare l'Abruzzo nella fase nazionale, a caccia di un posto in serie A. La prossima sfida il 29 maggio in trasferta contro la vincente dei play-off del campionato di serie C pugliese.