Futsal, Serie A: Pescara settebellezze, è terzo in classifica

Sette gol per ripartire e mettersi alle spalle un periodo no. Il Futsal Pescara batte 7 a 2 una incerottata Sandro Abate Avellino e si gode una serata sul podio della serie A. Biancazzurri al terzo posto solitario grazie al successo sui campani, che giocano senza Avellino, Nicolodi e Alex. Una vittoria costruita nel primo tempo con tre gol e due pali che marcano il territorio dopo il momentaneo pareggio dell’ex Gui. Doppiette per Bukovec e Murilo, prima gioia in serie A per Simone Fatiguso, 2003, che nel finale strappa applausi con una giocata da urlo. Basile ci prova con il portiere di movimento, ma la serata è segnata. Onore ai campani che giocano con impegno e spirito di sacrificio, ma che non riescono a scalfire il muro di Mammarella (uscito al 30’ per precauzione dopo una botta al ginocchio). Alla sirena finale, è festa grande per il ritorno alla vittoria e per la splendida classifica. I biancazzurri esultano con coach Despotovic in mezzo al campo e poi con i bambini della Scuola Calcio D.A.L.M. di Palena, ospiti della società biancazzurra al Palarigopiano per tifare Mammarella e compagni e protagonisti all'ingresso in campo con i campioni biancazzurri e poi all'intervallo con una bella esibizione accompagnata dall'entusiasmo dei tifosi pescaresi. A fine gara, foto e abbracci con tutti i piccoli ospiti del centro montano del Sangro Aventino.

FUTSAL PESCARA – SANDRO ABATE 7-2: il tabellino

FUTSAL PESCARA Mammarella, Rossetti, Montes, Micheletto, Murilo, Bukovec, Coco Wellington, Montefalcone, Caruso, Fatiguso, Petrov, Patricelli. All. Despotovic.

SANDRO ABATE Vitiello, Berthod, Zoppo, Petrillo, Botta, Santoro, Ugherani, Gui, Abate, Parisi, Angellot, Frongillo. All. Basile.

ARBITRI Burletti di Palermo e Desogus di Cagliari, crono Iannuzzi di Roma1.

MARCATORI nel p.t. 3’41’’ Caruso (P), 4’16’’ Gui (SA), 6’37’’ Bukovec (P), 7’39’’ Murilo (P); nel s.t. 10’51’’ Bukovec (P), 11’40’’ Murilo (P), 12’49’’ Micheletto (P), 16’45’’ Fatiguso (P), 16’55’’ Ugherani (SA).

NOTE ammoniti 11’25’’ Abate (SA).