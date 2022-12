Futsal, Serie A: altro pari casalingo per il Pescara

Sorpasso, caduta e pareggio finale. Il Pescara chiude il suo 2022 al Palarigopiano con un altro pareggio: 2 a 2 nello scontro ad alta quota contro il Real San Giuseppe. La squadra di Despotovic scivola al quinto posto, superata dalla Sandro Abate Avellino che irrompe agganciando la Came alle spalle del duo di testa Napoli – Olimpus, prima e seconda. I biancazzurri, con il pari, tengono alle spalle proprio i campani di mister Scarpitti, che a Pescara sognavano il sorpasso di capodanno.

Rossetti illude i biancazzurri di casa dopo un minuto e mezzo, ma il pescarese doc Cesaroni pareggia prima che scocchi il 3’. Un primo tempo equilibrato e intenso, con due pali dei padroni di casa e un tiro libero parato da Bellobuono a Micheletto prima dell’intervallo, finisce 1 a 1. L’equilibrio è totale, con Mammarella che ogni tanto viene chiamato agli straordinari dai suoi colleghi esperti Duarte e Patias. Nell’ultimo quarto di gara, i biancazzurri si fanno sorprendere da una punizione calciata all’improvviso da posizione defilata da Igor. Real a sorpresa in vantaggio. Si fa dura, ma Murilo e compagni non smettono di lottare e trovano il pari al 14’ con Coco, che chiude il pressing altissimo di Rossetti su un superficiale Salas. Il 2 a 2 regge fino alla fine, nonostante i tentativi dei due coach di forzare la partita con il portiere di movimento. Applausi e abbracci per tutti alla sirena. Con la festa in campo dei bambini del Futsal Sulmona, arrivati a Pescara per tifare Mammarella e compagni.

Futsal Pescara – Real San Giuseppe 2-2: il tabellino

FUTSAL PESCARA Mammarella, Rossetti, Montes, Murilo, Micheletto, Bukovec, Coco Wellington, Andrè, Montefalcone, Caruso, Fatiguso, Patricelli. All. Despotovic.

REAL SAN GIUSEPPE Bellobuono, Ercolessi, Dian Luka, Duarte, Patias, Galletto, Guerra, Igor, Cesaroni, Salas, Varriale, Vitiello. All. Scarpitti.

ARBITRI Moro di Latina, Bottini di Roma 1, crono Malandra di Avezzano.

MARCATORI nel p.t. 1’32’’ Rossetti (P), 2’19’’ Cesaroni (RSG); nel s.t. 9’50’’ Igor (RSG), 14’06’’ Coco Wellington (P).

NOTE ammoniti Rossetti (P), Galletto (RSG), Murilo (P), Patricelli (P), Dian Luka (RSG), Salas (RSG).