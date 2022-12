Futsal, Serie A: il Pescara pareggia in rimonta a Pomezia

Senza Murilo e Micheletto squalificati, con Petrov ancora ai box e l’ultimo arrivato Rivella disponibile solo dal 27, il Futsal Pescara conquista un punto pesante sul campo del Pomezia, rimontando nel finale e chiudendo il match sul 5 a 5. Decisive le parate di Montefalcone (a sorpresa Despotovic sceglie il 28enne di Ortona) nei secondi finali per muovere ancora la classifica e restare ai piani alti della classifica. Ultima del 2022 il 28 dicembre al Palarigopiano contro il Real San Giuseppe.

Tantissima imprecisione per i biancazzurri nei primi minuti. Il gran gol di Campoy spacca il match, ma Montefalcone esce anche dai pali come quinto in campo e per poco non trova lui il gol del pareggio con un tiro potente da centrocampo a cui risponde Molitierno. L’episodio scuote il Pescara, che prima pareggia con Rossetti ben servito da Andrè e dopo qualche minuto la ribalta ancora con Andrè, servito da una grande palla di Caruso. Il Pomezia pareggia con Lemos. Pescara alza i giri del motore e due grandi interventi di Molitierno negano prima la doppietta a Rossetti e poi la prima gioia del gol a Fatiguso.

Un grande scambio Andrè-Bukovec manda in porta il brasiliano per il 2-3 del Pescara. La giostra dei gol non finisce qui: Raubo pareggia il conto con un bel tiro da fuori prima dell’intervallo. Ricomincia in salita il secondo tempo: l’ex Acqua&Sapone Dudu ruba palla, si appoggia a Divanei che serve Raubo: doppietta e 4-3. Buon momento dei laziali, ma Montes salva sulla linea un tiro di Divanei e tiene in vita i suoi. Al 10’ c’è anche un palo di Divanei.

Il Pescara in un momento difficile del match. Lemos insacca un contropiede per il 5-3. Poi l’errore di Dudu apre la strada alla rimonta: recupero di Andrè, palla a Rossetti che inventa il 5-4 con uno scavetto su Molitierno. Ora la partita cambia di nuovo copione. Molitierno fa un miracolo su un tiro di Patricelli. Despotovic mette a 3 minuti dalla fine Coco Wellington come portiere di movimento e, a 90 secondi dalla fine, trova il meritato pareggio: tiro di Rossetti, devia Caruso e fa 5-5.

Frane Despotovic soddisfatto della prestazione dei suoi: “Soprattutto per il carattere di questa squadra. La cosa che mi è piaciuta di più oggi è stato l’atteggiamento, oltre al carattere. Forse c’è qualcosa da rivedere nella fase difensiva di questa partita, ma pensiamo a lavorare e migliorare”.

FORTITUDO POMEZIA-FUTSAL PESCARA 5-5: il tabellino

FORTITUDO POMEZIA: Molitierno, Divanei, Raubo, Matteus, Dudu, Keko, Campoy, Silveri, De Simoni, Lemos, Mentasti, Filippini. All. Fernandez

FUTSAL PESCARA: Montefalcone, Victor Montes, Bukovec, Coco, Andrè, Rossetti, Onnembo, Di Marco, Caruso, Fatiguso, Patricelli, Mammarella. All. Despotovic

MARCATORI: 2'50'' p.t. Campoy (PO), 7'01'' Rossetti (PE), 7'50'' Andrè (PE), 10' Lemos (PO), 15'20'' Andrè (PE), 17'58'' Raubo (PO), 1'50'' s.t. Raubo (PO), 12'40'' Lemos (PO), 13'30'' Rossetti (PE), 18'23'' Caruso (PE)

AMMONITI: Keko (PO), Molitierno (PO), Dudu (PO)

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Giovanni Losacco (Bari) CRONO: Angelo Bottini (Roma 1)