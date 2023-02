Futsal, Serie A: il Pescara torna al Palarigopiano per blindare i play-off

Il punto di Monastir è servito a non interrompere la striscia positiva di risultati aperta contro la Sandro Abate e mantenere un vantaggio cospicuo sulla nona in classifica (Pomezia a -12), ma non a conservare un posto a ridosso delle prime della classe. Il Futsal Pescara oggi è quinto con 37 punti e ha l’obiettivo di chiudere la regular season tra le prime quattro per dare un senso alla stagione e alla prossima partecipazione ai play-off scudetto. Despotovic mette nel mirino un posto tra le teste di serie, ma ora deve battere il Petrarca in casa - sabato prossimo alle 18.30, diretta streaming su www.futsaltv.it - per restare in scia delle big. Oltre a Bukovec, che torna dopo la squalifica, il coach croato può fare affidamento anche sull’esperienza e la concretezza di Andrè Ferreira, tornato in campo in Sardegna dopo un lungo infortunio e autore di una doppietta. “E’ stato durissimo questo periodo – racconta l’ex Kaos – . Non ero mai stato così tanto tempo fermo, per un giocatore è sempre difficile stare fuori dal campo, figuriamoci nei momenti decisivi… So che può succedere, fa parte del nostro lavoro, ma io ho sempre avuto piena fiducia nella squadra”.

Due gol per ricominciare, con dediche speciali… “Sono contento del mio rientro, ma per essere davvero bello avrei voluto vincere. Dedico la mia doppietta a Dio, alla mia famiglia, che ha sofferto con me in questo periodo difficile, e a tutto lo staff”.

Andrè non si dà pace per i due obiettivi stagionali sfumati troppo presto: Coppa della Divisione e Coppa Italia. “Volevamo arrivare fino in fondo a tutte le competizioni, anche perché credo che questa squadra meritava di più. Siamo un gruppo davvero uniti dentro e fuori dal campo e abbiamo voglia di competere per qualcosa d’importante. Purtroppo in Coppa della Divisione sappiamo tutti cosa è successo, abbiamo anche rischiato di farci male. Non voglio tornare su una polemica ormai passata, ma è stato assurdo giocare in quelle condizioni. In Coppa Italia, l’eliminazione ci ha fatto male, purtroppo le partite da dentro fuori sono spietate: se ti capita una giornata storta, sei fuori…”.

Ora testa al Petrarca, ieri eliminato dalla Coppa Italia dal Pesaro dopo i tempi supplementari: “In questo campionato non ci sono partite facile. Il Padova è una squadra molto forte, con ottimi giocatori. Abbiamo sofferto anche all’andata. Mi aspetto una partita durissima, ma noi cercheremo di dare continuità al nostro lavoro e daremo il massimo, come sempre, per vincere e restare in alto in classifica”.

Il Palarigopiano spinta in più per blindare i play-off: “Il calore del pubblico di Pescara conta tantissimo, è sempre bello giocare con il palazzetto pieno, con la carica e l’entusiasmo dei nostri tifosi. Sono sempre uno stimolo in più. Approfitto per invitare tutti i tifosi al palazzetto sabato pomeriggio: ci aspetta una battaglia e tutti insieme dobbiamo vincerla”.