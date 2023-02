Futsal, Serie A: Pescara, colpo da grande in casa dell'Olimpus Roma

Il Futsal Pescara deludente di una settimana fa in casa contro il Petrarca? E’ solo un ricordo. La squadra di Despotovic al PalaOlgiata si riscopre ambiziosa e importante, tirando una partita da grande sul campo della seconda in classifica. Finisce 3 a 4 per Mammarella e compagni, che salgono a 40 punti in classifica (sesto posto) con quindici lunghezze di vantaggio sulla nona e solo tre punti di ritardo dalle seconde, Feldi e Olimpus.

Partita dai ritmi altissimi, aperta e spettacolare, in cui i grandi interventi di un capitan Mammarella in grande spolvero frustrano i tentativi di Marcelinho e Dimas e aprono le porte alle chance di Murilo e compagni. Che passano in vantaggio dopo 4’ con la ripartenza fulminante aperta da Rossetti e Micheletto, quest’ultimo pesca Murilo solo davanti alla porta: sinistro di prima affilatissimo per lo 0-1. Dopo aver evitato il pari sulla grande giocata di Dimas, parata in spaccata a terra da Mammarella, il Pescara potrebbe raddoppiare: Caruso di testa ad un passo dallo 0-2.

Joselito sfiora il pari al 3’, un minuto dopo da un angolo il gol capitolino arriva: Isgrò sbuca alle spalle di Murilo e fa 1 a 1. La partita resta in equilibrio, perché il Pescara non accusa il colpo e, a testa alta, continua a sgommare sul campo della vice capolista della serie A. Una botta di Rossetti sul legno, poi Cutrupi salva sulla linea il colpo a botta sicura di Petrov. Ma il sorpasso arriva dal dischetto, quando Rafinha manda a terra Andrà nel cuore dell’area. Rigore sacrosanto e Murilo non perdona l’ottimo Ducci: 1-2 a 6’ dalla sirena finale. La squadra di casa si allunga per andare a prendersi il pareggio e viene punita: Rossetti segna due volte nel finale e mette un’ipoteca sulla vittoria. D’Orto si gioca il portiere di movimento finale e accorcia sul 3-4, sprecando malamente all’ultimo secondo la palla del pari con Marcelinho. Ma il Pescara si porta via un successo meritato, che conferma le possibili ambizioni nei play-off della squadra di Despotovic, ma anche i tanti rimpianti per i punti e gli obiettivi lasciati per strada finora.

OLIMPUS ROMA - FUTSAL PESCARA 3-4: il tabellino

OLIMPUS ROMA Cerulli, Cutrignelli, Schininà, Cutrupi, Ducci, Humberto, Marcelinho, Isgrò, Di Eugenio, Rafinha, Joselito, Dimas, Sacon. All. D’Orto.

FUTSAL PESCARA Mammarella, Rossetti, Micheletto, Murilo, Bukovec, Di Marco, Andrè, Montefalcone, Caruso, Fatiguso, Petrov, Patricelli. All. Despotovic.

ARBITRI Zanfino di Agropoli, Andolfo di Ercolano, crono Moro di Latina.

MARCATORI nel p.t. 4’ Murilo (P); 4’ Isgrò (O), 13’50’’ Murilo (P), 16’30’’ e 17’49’’ Rossetti (P), 18’20’’ Humberto (O), 19’07’’ Marcelinho (O) nel s.t.

NOTE ammoniti Rafinha (O), Petrov (P).