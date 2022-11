Futsal, Serie A, big match tra Pescara e Olimpus Roma

Archiviata la brutta avventura di Padova di sabato scorso, quella relativa al furto subito dalla squadra negli spogliatoi, non certo alla brillante vittoria dei biancazzurri sul Petrarca, il Futsal Pescara si prepara alla partitissima in programma sabato alle 19 al Palarigopiano contro l’Olimpus Roma (diretta streaming gratuita su www.futsaltv.it). La terza in classifica che ospita la seconda, tradotto: spettacolo assicurato. Peccato per Frane Despotovic che manchino due pedine del suo roster, Micheletto (2 turni di squalifica) e Mammarella, entrambi espulsi in Veneto. I due giocatori fermati dal giudice sportivo si aggiungono a Petrov e Montes, ancora sulla via del recupero dai rispettivi infortuni.

Il coach croato non si fascia la testa e carica già i suoi per il remake della sfida dei quarti play-off della passata stagione, vinti dai capitolini: “L’Olimpus? Grande rispetto, ma paura zero. Ci alleniamo per giocare partite stimolanti come questa, che non hanno bisogno di essere caricate in settimana. Siamo una squadra con tanti giocatori esperti, che amano competere a questi livelli e non sottovalutano nessuno, figuriamoci una candidata per la vittoria finale. Squalifiche e infortuni? Non guardo mai agli assenti, ma penso a giocarmela con i giocatori che ho a disposizione. Mi fido di tutti e mi aspetto da tutti una grande prestazione”.

Sulla trasferta di Padova e il furto subito, Despotovic dice: “E’ stato brutto, anch’io sono stato derubato, oltre ai ragazzi. Dopo aver scoperto l’accaduto, ho fatto una riunione con la squadra e abbiamo deciso di andare in campo per sfogare quella carica nervosa positivamente e vincere la partita. Ci siamo riusciti, segno anche di una mentalità e di una organizzazione collettiva importante. Ma dobbiamo continuare così e avere questa mentalità tutte le settimane”.