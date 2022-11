Futsal, Serie A: il Pescara pareggia su rigore all'ultimo secondo

Il Pescara frena la corsa dell’Olimpus Roma e esce dal Palarigopiano con un 5-5 che profuma quasi di vittoria. Una serata di grande spettacolo, che la squadra di Despotovic ha contribuito a regalare ai suoi tifosi gettando il cuore oltre l’ostacolo e non mollando mai, fino alla sirena finale. Da 0-2 a 4-3 nella ripresa, poi ancora sotto 4-5 e alla fine a casa con un meritato pareggio, che premia il temperamento di Murilo e compagni, capaci di affrontare ogni situazione senza mai perdere la testa e i riferimenti sul parquet.

Primo tempo senza un attimo di respiro. Il Pescara fallisce subito la palla del vantaggio con Rossetti che calcia sul palo con la porta vuota. Poi tocca a Bukovec, che solo davanti a Ducci viene murato dal portiere in uscita al limite dell’area. Il buon inizio dei biancazzurri viene vanificato in un attimo dal break di Cutrignelli e Cutrupi: il primo al limite disturba Murilo, il secondo s’avventa sul pallone e fulmina Montefalcone con un diagonale chirurgico. Olimpus avanti, ma la partita resta sul filo dell’equilibrio e sembra difficile sbloccare di nuovo il risultato perché gli ospiti si difendono bene e non è facile bucare la porta dell’ottimo portiere romano, e anche dall’altra parte Montefalcone è in partita. Il portiere biancazzurro, però, al 13’ esce al limite dell’area e tocca Marcelinho: fallo e ammonizione. Punizione al limite per l’Olimpus (che chiedeva rigore e rosso per il portiere, ammonito Marcelinho per proteste), che concretizza con Bagatini e raddoppia. Ora si fa dura per la squadra di Despotovic, che perde il controllo del match a livello nervoso e commette anche il sesto fallo. Joselito calcia fuori e salva i biancazzurri, che organizzano l’assalto finale alla porta avversaria e trovano altre due palle gol clamorose, ma non è una serata fortunata per Bukovec e compagni. L’episodio che riapre il match a 2’ dalla sirena: Marcelinho commette il secondo fallo da ammonizione e si fa espellere. Con l’uomo in più, il Pescara riesce a concedere un secondo tiro libero agli ospiti. Achilli ipnotizzato da Montefalcone. Questa volta l’errore pesa, perché sul ribaltamento veloce Murilo trova il gol dell’1-2 mentre l’Olimpus protestava per la mancata assegnazione di un angolo.

La ripresa è uno spettacolo unico. Il Pescara pareggia subito con Bukovec, ma il flipper di emozioni è solo all’inizio. L’Olimpus scappa ancora con Bagatini, i padroni di casa trovano il pari all’inizio dell’ultimo quarto con il rigore di Coco Wellington. Ora la squadra di Despotovic ci crede e con un’azione da manuale trova il 4-3 con il ventenne Patricelli (primo gol in A). Finita? No di certo! Cutrignelli segna il 4 – 4 con una bellissima girata nell’angolino, poi riesce a ribaltarla nel finale sfruttando il tiro libero concesso per il fallo di Rossetti a Bagatini. Despotovic si gioca l’ultimo minuto con il portiere di movimento e all’ultimo secondo trova il calcio di rigore che Coco trasforma nel 5-5 definitivo: Coco Wellington lancia lungo, Rossetti spizza di testa in area, Bagatini ha il braccio largo e Andolfo indica il dischetto. Palla sotto l’incrocio e boato del Palarigopiano. E’ stato spettacolo puro.

Futsal Pescara – Olimpus Roma 5-5: il tabellino

FUTSAL PESCARA Montefalcone, Rossetti, Montes, Murilo, Bukovec, Coco Wellington, Onnembo, Di Marco, Andrè, Caruso, Patricelli, Giuliani. All. Despotovic.

OLIMPUS ROMA Cerulli, Tres, Cutrignelli, Schininà, Cutrupi, Achilli, Ducci, Bagatini, Marcelinho, Isgrò, Di Eugenio, Joselito. All. D’Orto.

ARBITRI Andolfo di Ercolano, Crocifoglio di Napoli, crono Rutolo di Chieti.

MARCATORI nel p.t. 6’ Cutrupi (O), 10’34’’ Bagatini (O), 18’22’’ Murilo (P); nel s.t. 2’51’’ Bukovec (P), 5’11’’ Bagatini (O), 11’46’’ rig. e 19’59’’ rig. Coco Wellington (P), 12’36’’ Patricelli (P), 14’35’’ e 18’38’’ Cutrignelli (O).

NOTE espulso 17’55’’ p.t. Marcelinho (O) per doppia ammonizione; ammoniti Andrè (P), Montefalcone (P), Marcelinho (O), Coco Wellington (P), Bagatini (O), Joselito (O).