Futsal, Serie A: per il Pescara pari e rimpianti

Un pareggio e tanti rimpianti. Il Futsal Pescara non trova il guizzo per sbancare il palazzetto del 360GG Monastir e torna a casa con un punto che soddisfa a metà. Il 2 a 2 finale sa un po’ di beffa, dopo il vantaggio firmato da Andrè nella ripresa. L’universale ex Kaos e Colormax rientrava da un infortunio e si è tolto lo sfizio di firmare subito una doppietta. Peccato non sia bastata per fare il colpo in Sardegna. La prestazione dei ragazzi di Despotovic, condizionata anche dalle assenze di Murilo e Bukovec, due dei migliori biancazzurri dell’ultimo periodo, non è stata certo tra le migliori stagionali. La squadra di Podda, che aveva già sbancato il Palarigopiano all’andata, parte bene e la sblocca dopo un primo quarto equilibrato e tutt’altro che emozionante.

Quello che tiene a galla i biancazzurri è l’identità, che basta per agguantare il pari pochi minuti dopo lo svantaggio: Andrè chiude sul primo palo un’azione avviata da un angolo. Coco e compagni rientrano bene in campo dopo l’intervallo e ribaltano il match alla fine del terzo quarto. Il tacco di Andrè che fulmina Timm è un capolavoro da ricordare. Ma i biancazzurri faticano a gestire il vantaggio e non hanno lo sprint per chiudere la partita. Da un contrasto perso poco dopo la metà campo da Caruso nasce il pari dei sardi, che alla fine è il risultato più giusto. Pescara a 37 punti, con 12 punti di vantaggio sulla nona. Il posto nei play-off è blindato, ora testa al Petrarca per cercare un altro successo in casa e restare in corsa fino alla fine per la conquista della terza piazza della serie A.

360GG MONASTIR-FUTSAL PESCARA 2-2: il tabellino

360GG MONASTIR: Timm, Jesùs Murga, Etzi, Dani Chino, Moura, Arzu, Mattana, Murroni, Araça, Cianchi, Dani Martin, Cara. All. Podda.

FUTSAL PESCARA: Mammarella, Victor Montes, Micheletto, Caruso, Petrov, Rossetti, Coco, Di Marco, Andrè, Fatiguso, Patricelli, Montefalcone. All. Despotovic.

MARCATORI: 12'37'' p.t. Etzi (360), 15'27'' Andrè (P); 9'59'' s.t. Andrè (P), 12'38'' Dani Martin (360).

AMMONITI: Victor Montes (P), Araça (360), Dani Chino (360), Andrè (P), Micheletto (P), Rossetti (P).

ARBITRI: Andrea Antonio Basile (Torino), Emilio Romano (Nola) CRONO: Michele Desogus (Cagliari).