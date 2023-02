Futsal, Serie A: Fatiguso si sblocca e ora punta il Monastir

Sabato pomeriggio alle 16 a Cagliari, contro il Monastir 360 a caccia di punti per la salvezza, il Futsal Pescara cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato, dopo i sette gol rifilati alla Sandro Abate sabato scorso. Contro i campani, il sigillo finale al match lo ha piazzato Simone Fatiguso, classe 2003. Il giovane talento lucano si è sbloccato dopo una lunga attesa: “Il primo gol in A era un'emozione che aspettavo da tempo e sono felice di aver raggiunto quest'altro piccolo tassello al mio percorso di crescita, consapevole del fatto che sia solo l'inizio e che soprattutto ci sia tanto ancora da lavorare. So quali sono i miei punti forti e quelli in cui devo ancora migliorare, e lavoro ogni giorno per crescere cercando di rubare quanto più possibile dai più grandi. Questo gol lo dedico alla mia famiglia, che mi è sempre vicina in ogni momento”, le parole del giovane laterale arrivato l’estate scorsa dal CMB Matera.

Pescara che è risalito al quarto posto solitario in classifica dopo l’ultima vittoria. Il modo migliore di mettersi alle spalle il doppio ko tra Coppa e campionato contro Meta e Came. Ora la mission dei ragazzi di Despotovic è lottare fino alla fine per chiudere la regular season più in alto possibile: “La vittoria con la Sandro Abate è servita per dimenticare le ultime partite e per rimanere in alto in classifica. Siamo coscienti di essere un grande gruppo, che può giocarsela con tutti, e lavoriamo ogni giorno al massimo per ottenere poi il meglio il sabato”.

Sabato a Cagliari l’obiettivo è riprendersi i tre punti lasciati ai sardi al Palarigopiano nella gara d’andata: “È rimasto l'amaro in bocca per quella sconfitta e sicuramente andremo lì con la voglia di sempre cercando i 3 punti, che sono fondamentali in una classifica corta come quella attuale, soprattutto per quel che riguarda i posti play-off”.