Futsal, Serie A: il Pescara si assicura un talento dalla A2

Nel segno della progettualità e di una programmazione a medio lungo termine, il Futsal Pescara si concede un bel regalo di Natale sul mercato. La società biancazzurra annuncia l’arrivo nel roster di Despotovic di Kevin Rivella, laterale proveniente dall’Asti Orange. Acquisto a titolo definitivo, che conferma la politica societaria di ristrutturazione e ringiovanimento del roster. Rivella farà parte del mix tra giovani ed esperti formato dal ds D’Egidio per il coach croato. Domani sera si gioca a Pomezia per la penultima partita del 2022, biancazzurri privi degli squalificati Murilo e Micheletto, ma con il rientrante Coco Wellington. Non ci sarà ancora Rivella, che arriverà in città il 27 dicembre e sarà a disposizione del tecnico per la partita casalinga contro il Real San Giuseppe di mercoledì 28 al Palarigopiano. Nato ad Asti il 10 dicembre del 2001, cresciuto nell’Asti Orange con cui ha fatto tutta la trafila fino alla A2. Quest’anno ha giocato tutte le partite e segnato 5 gol nel girone A. Al Futsal Pescara indosserò la maglia numero 20 con il suo particolare soprannome “Gavino Jr” sulle spalle.

Rivella: la scheda e la carriera

Rivella muove i primi passi nel futsal nel 2013 nelle giovanili della squadra della sua città, l'Orange Futsal Asti. Crescita esponenziale la sua, fatto sta che nel giro di pochi anni partecipa a varie finali scudetto con le giovanili e finalmente, nel 2019 diventa campione d'Italia Juniores. Esordisce in serie B e conquista il posto da Pprotagonista giocando un ampio minutaggio e mettendo in mostra la sua grinta e la sua determinazione da veterano. La sua qualità viene notata dal ct Carmine Tarantino, chelo chiama a rappresentare la Nazionale nelle varie amichevoli internazionali. Nel 2020 vola in Croazia con la nazionale Under 19, giocando il Main Round per staccare il pass agli Europei. Vanta anche delle apparizioni con la Nazionale maggiore.

Rivella: le prime dichiarazioni in biancazzurro

“Sono un laterale, di piede destro, per caratteristiche votato ad attaccare. Le mie qualità? L’uno contro uno e giocare negli spazi stretti”, si descrive così Rivella, che il Futsal Pescara aveva cercato già nell’estate del 2021. “Sì, la società mi aveva già cercato, ma non se ne fece nulla. Ora avevo parecchie offerte, ho pensato che fosse arrivato il momento per dare una svolta della mia carriera. Ho scelto Pescara perché secondo me è la squadra giusta per mettermi in gioco, rispecchia i miei obiettivi, il mio percorso fatto finora e quello che vorrei continuare a fare. Lavorerò con giocatori a cui potrò rubare tanti segreti e che mi aiuteranno a crescere al meglio”, dice ancora il giocatore astigiano.

“Voglio ringraziare l’agenzia Lateral e la società Orange Asti per aver permesso di chiudere positivamente questa operazione – chiude Rivella – . Sono grato all’Asti per tutto che mi ha dato fino ad oggi e per la possibilità di trasferirmi in un club di A e fare questo salto in avanti nella mia carriera”.