Futsal, Serie A: cinquina del Pescara in casa del Melilli

Cinquina sul campo del Melilli e terzo posto in classifica confermato. Il Futsal Pescara continua a correre in campionato. Archiviata subito la sfortunata uscita dalla Coppa della Divisione, la formazione di Depostovic in Sicilia gioca una partita senza fronzoli. Al PalaVillasmundo oggi pomeriggio Mammarella e compagni hanno gestito con intelligenza una partita abbordabile solo sulla carta. I padroni di casa hanno orgoglio e organizzazione, ma faticano a pungere quando hanno le occasioni sotto porta (poche). Per questo, il gol iniziale di André ha un valore inestimabile, perché costringe i siciliani ad allungarsi e rischiare. Ma il Pescara non forza le giocate, non si espone, aspettando il momento propizio per colpire. Il raddoppio prima dell’intervallo con un autogol dei locali su punizione di Rossetti è una mano santa per portare avanti il piano gara nella ripresa. I biancazzurri tornano in campo con l’intento chiarissimo di non esporsi, ma di affondare il colpo con pazienza. Il Melilli fa la partita e consuma tutte le energie, fisiche e mentali, nel tentativo di superare un Mammarella sempre attento. Nel finale, Bukovec sbuca dall’angolo e di testa firma il tris. Partita virtualmente finita, anche se Rinaldi gioca il finale con il portiere di movimento. Scelta punita da Patricelli (secondo gol consecutivo in serie A per il ventenne pescarese) e, nei secondi finali, da Coco. Finisce con i biancazzurri che raccolgono gli applausi dello sportivo pubblico di casa, Ora una settimana di riposo forzato: il big match contro la Felbi Eboli, in programma inizialmente sabato prossimo al Palarigopiano, è stato posticipato al 13 dicembre (ore 19) a causa dell'impegno della società campana in Champions League.

CITTÀ DI MELILLI-FUTSAL PESCARA 0-5



CITTÀ DI MELILLI: Boschiggia, Failla, Diogo, Bocci, Spampinato, Monaco, Pizetta, Tarantola, D. Gianino, M. Gianino, Di Francesco, Manservigi. All. Rinaldi.

FUTSAL PESCARA: Mammarella, Rossetti, Murilo, Bukovec, Coco Wellington, Victor Montes, Onnembo, Di Marco, Andrè, Caruso, Patricelli, Montefalcone. All. Despotovic.

MARCATORI: 5'25'' p.t. Andrè (P), 18'20'' p.t. aut. Diogo (P); 14' s.t. Bukovec (P), 16' s.t. Patricelli (P), 19'40'' s.t. Coco Wellington (P).

AMMONITI: Bocci (M), Pizetta (M), Patricelli (P), Andrè (P).

ARBITRI: Ugo Ciccarelli (Napoli), Emilio Romano (Nola) CRONO: Massimo Seminara (Palermo).