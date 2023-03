Futsal, Serie A: il Pescara ospita il fanalino di coda Melilli

Domani pomeriggio, con l’anticipo alle 15 al Palarigopiano (diretta streaming gratuita su www.futsaltv.it), il Futsal Pescara ospita il Melilli, ultimo della classe, per cercare di allungare ancora in classifica ai piani alti della serie A. I biancazzurri, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, ritrovano anche un coach Despotovic arricchito dal debutto con vice coach della Lituania, dietro il suo amico e connazionale Mico Martic, nuovo ct lituano. “E’ stata una bellissima esperienza, importantissima – le parole di Despotovic – . Devo dire grazie alla società del Pescara che mi ha permesso di andare. Ho ritrovato tanti amici in Armenia, dove si giocava contro la Bielorussia a causa della guerra nella vicina Ucraina. Abbiamo vinto due partite, sorprendendoli alla prima e sfruttando la pressione su di loro nella seconda. Per noi la qualificazione al Mondiale è difficile, aspettiamo lo spareggio per l’accesso al girone Elite. Ma per noi è un buon inizio, vincere rende le cose più semplici, ma aumenta le responsabilità”.

Ora pensiero al Melilli, fanalino di coda del campionato: “Sono tornato carico, ho assorbito energie nuove e diverse, come capita sempre quando si viaggia e ci si arricchisce con esperienze nuove. Sappiamo dov’è in classifica il Melilli, e dove siamo noi. Ci sono valori diversi e tutti si aspettano una nostra vittoria sulla carta. Ma bisogna sempre dimostrare sul campo, dobbiamo essere bravi, prenderci le responsabilità di giocare e vincere. Non possiamo sbagliare. Serve la testa: dobbiamo capire che certe partite si vincono con fiducia, con pazienza, senza mai forzare le cose”.

Come si crea la giusta tensione in queste settimane che dividono i biancazzurri dai play-off? “Abbiamo due o tre soste, mancano due mesi prima dei play-off. Ma la tensione si crea in modo semplice: lavorando forte, cercando di migliorarsi. E vincendo più partite possibili per arrivare in fiducia. I play-off non sono certi, dobbiamo confermarli e puntare al massimo”.