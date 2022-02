Futsal Pescara 1997, brutto ko contro l'ultima in classifica

Accade tutto nella ripresa: il Lido di Ostia ci mette più cattiveria e approfitta di qualche assenza pesante nel roster di Palusci per fare lo sgambetto ai biancazzurri al PalaTorrino. Vincono 3 a 1 i laziali, che riaprono la loro corsa verso la salvezza diretta. Il Pescara invece frena subito la sua corsa verso la qualificazione ai play-off scudetto.

Se all’andata Coco e compagni erano partiti forte, vincendo in casa contro gli ostiensi e mettendo il primo mattoncino per la qualificazione in Coppa Italia, adesso la seconda parte di regular season comincia ad handicap e bisognerà andare a recuperare i tre punti lasciati ieri sera a Roma vincendo una partita difficile, magari già la prossima a Salsomaggiore – domenica alle 18.25 – contro la Feldi Eboli, che all’andata aveva strapazzato i biancazzurri, ma oggi si ritrova fuori dalle prime otto e dalla Final Eight.

Dopo un primo tempo molto equilibrato e senza grandi occasioni, la ripresa si apre con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Nardacchione, che mostra la serata non eccelsa dei pescaresi. I ragazzi di Palusci non riescono a trovare varchi per pareggiare, anche se nel finale Gui in diagonale colpisce un palo con il portiere di movimento. Poteva essere l’1 a 1, invece subito dopo il Lido raddoppia e mette il sigillo alla vittoria. C’è ancora un legno sulla strada del Delfino: incrocio dei pali a negare il gol della speranza. E a 2’ dalla sirena il super gol di Cutrupi chiude i conti. Non basta la 14a perla stagionale di Gui per tornare in partita. Tre a uno e momentaneo settimo posto. La strada per confermarsi tra le prime otto è ancora lunga e faticosa.

Il tabellino

TODIS LIDO DI OSTIA: Di Ponto, Esposito, Sanchez, Jorginho, Tambani, Gattarelli, Nardacchione, Recasens, Cutrupi, Leandro, Barra, Navarro, Colasanti, Cerulli. All. Grassi.



FUTSAL PESCARA: Mazzocchetti, Murilo, Gui, Coco Schmitt, Misael, Diodati, Fracassi, Maltauro, Coco Wellington, Eric, Andrè, Onnembo, Cilli, Giuliani. All. Palusci.



MARCATORI: 6'03'' s.t. Nardacchione (L), 16'35'' Sanchez (L), 17'57'' Cutrupi (L), 19'28'' Gui (P).



AMMONITI: Esposito (L), Sanchez (L), Barra (L), Murilo (P).



ARBITRI: Gennaro Cefala' (Lamezia Terme), Lorenzo Cursi (Jesi) CRONO: Daniele Intoppa (Roma 2).