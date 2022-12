Futsal, Serie A: il Pescara ospita la L84 di Cuzzolino

Una settimana di sosta forzata, prima di tuffarsi in un dicembre pieno di impegni e partite di cartello. Il Futsal Pescara conta le ore che lo separano dal ritorno in campo, sabato pomeriggio al Palarigopiano (18.30, diretta streaming su www.futsaltv.it) contro la L84. Despotovic ripartirà dalla vittoria in trasferta sul campo di Melilli, che gli ha permesso di piazzarsi al quarto posto, che ancora oggi è in mano a Mammarella e compagni nonostante lo stop dello scorso fine settimana (rinviata al 13 dicembre, ore 19, la sfida casalinga contro la Feldi Eboli). Il coach di Spalato sorride perché ha potuto ritrovare la miglior condizione e anche il miglior Victor Montes: il centrale spagnolo ha ripreso ad allenarsi a pieno regime con il gruppo e sabato sarà nella lista dei 12 che affronteranno Cuzzolino e compagni. Torna anche Micheletto, dopo la squalifica. Resta ancora ai margini Petrov, che sta svolgendo un programma differenziato con il prof Aiello per tornare da protagonista nelle prossime settimane.

Parla Mammarella

“Abbiamo visto all’opera in queste prime settimane della stagione la L84: una squadra che ha un tecnico giovane, ma con tanta esperienza nel futsal che conta. Il roster è di qualità – ha detto il portiere biancazzurro Stefano Mammarella – . Cuzzolino? E’ un amico, un grande campione, un giocatore che oggi fa ancora la differenza. Ma è uno dei tanti ottimi elementi della squadra piemontese, di cui conosciamo bene le diverse individualità di spicco. Hanno già una buona classifica e in Coppa della Divisione stanno andando avanti. Segno che i valori stanno emergendo. Noi siamo consapevoli delle nostre qualità, stiamo bene e vogliamo ritrovare la vittoria in casa, che manca da un po’ di tempo. Sarà una partita divertente, come spesso capita quando andiamo in campo, seguendo la mentalità del nostro coach, che ci chiede di attaccare e provare a vincere sempre fino alla sirena finale”.