Futsal, Serie A: Pescara a Torino, è il "derby" di Rivella

Domani pomeriggio a Torino, ore 16, sul campo della L84, il Futsal Pescara anticipa la trasferta della 25a giornata, che si completerà nel prossimo fine settimana (oggi e domani spazio alle Final Four di Coppa Italia). In Piemonte, sarà una partita speciale per Kevin Rivella. Il forte laterale biancazzurro, classe 2001, è un astigiano doc, arrivato a fine dicembre proprio dall’Orange Asti in Abruzzo. Contro i torinesi per lui sarà un vero derby personale. Da giocare con i suoi affetti più cari e gli amici sugli spalti a sostenerlo.

Rivella è finalmente protagonista dopo un avvio complicato a causa di un fastidioso infortunio muscolare: “Ho passato mesi difficili per l’infortunio. Stare fuori e non poter dare una mano è terribile, per fortuna in questa società ho trovato persone che lavorano ogni giorno per essere al top. Grazie al prof Aiello e allo staff medico, che permettono a tutti noi di essere sempre nelle migliori condizioni. La mia condizione? Sto tornando da un infortunio, sono stato tre mesi fermo. E’ sempre tosta nel corso di una stagione, ma ripeto: grazie al lavoro svolto con il prof mi sento bene a livello fisico e non vedo l’ora di farlo in campo con questo gruppo meraviglioso”, le parole dell’ex Orange.

All’esordio gol e rigore procurato contro il Melilli, poi la conferma nel successo di Eboli. “Il debutto è stato bellissimo, e anche segnare. Mi sto integrando nella squadra, dopo aver perso dei mesi. Allenandomi con i compagni ogni giorno sto entrando nel gioco del mister e sto trovando affiatamento con i compagni più esperti, che sono sempre pronti ad aiutarmi”.

Domani a Torino una partita che vorrebbe rendere indimenticabile: “Sì, sarà una partita un po’ più sentita del solito – chiude Rivella – . Giocare a Torino davanti alla mia famiglia, alla mia ragazza sarà una grande emozione. Sono contento. Sarebbe bello giocare, vincere e, perché no, anche segnare. Lavoro ogni giorno per questo. Vincere davanti ai miei sarebbe ancora più bello. Noi vogliamo il massimo e dare il meglio per questa maglia. Sarà una partita dura, la classifica della L84 è bugiarda: loro sono molti forti e saranno gli episodi a deciderla domani”.