Futsal, Serie A: il Pescara di Despotovic prende forma

Se n’è andata la prima settimana di lavoro in casa del Futsal Pescara 1997. Coach Despotovic sabato prossimo scenderà in campo per la prima volta sulla panca biancazzurra per vedere i suoi nel Memorial Rogerio, a Montesilvano, contro Real Dem e Sulmona, due formazioni di serie B: “Sono contento di lavoro che abbiamo fatto nella prima settimana – racconta l’allenatore croato – . Ho conosciuto i ragazzi e lo staff tecnico. Mi è piaciuto tutto: la società, la squadra, lo staff tecnico, la gente che sta vicino ai ragazzi per aiutarli, il palazzetto, la città... Credo che abbiamo iniziato bene. Questo è sempre importante dopo la pausa estiva, e ancor di più lo è con una squadra quasi tutta nuova”.

Che tipo lavoro è stato fatto nei primi giorni al Palarigopiano? “Abbiamo lavorato sull’aspetto fisico, ma anche su qualche principio tecnico-tattico, cercando sempre di costruire un gruppo forte”.

Come si sta trovando con i colleghi dello staff Aiello, Di Eugenio, Sessa e Iachini? “Subito ho fatto "clic" con lo staff. Mi stanno aiutando molto. Siamo sulla stessa strada e possiamo solo crescere”.

Prime impressioni sulla squadra dal campo? “La squadra è un mix tra i giocatori esperti e i giovani. Mi piace. Seguono le mie idee, c'è voglia, grinta, umiltà... sono bravi”.

Despotovic colpito dalla cultura del lavoro dei big confermati dalla società: sono loro a tirare il gruppo ogni giorno. “Con loro, le motivazioni non mancano mai. Mi fa davvero piacere quando vedo i nostri pilastri, Mammarella, Coco e Murilo, che hanno una vita di grande futsal alle spalle, impegnati e desiderosi di fare bene in ogni allenamento”.

