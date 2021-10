Futsal Pescara Femminile alla scoperta di Sara Boutimah: "Sognavo di cominciare con una vittoria..."

NAZIONALE

Il tempo di rientrare da Salsomaggiore per ripreparare la valigia ed ecco che Bouti è già pronta a ripartire per Novarello, ultimo stop prima del Main Round dell’Europeo in Svezia. “Qualcosa di meraviglioso, un privilegio. Credo che ora qualsiasi altra giocatrice vorrebbe essere al mio posto e se dovessi far parte del gruppo che partirà per Halmstad, spero di arrivarci bene soprattutto dal punto di vista fisico. Il girone di ferro con la Spagna? Peccato non avere Bruna Borges che ci avrebbe dato quel qualcosa in più, ma in generale vedo un gruppo capacissimo di far bene. Loro vengono da un cambio generazionale, certo si tratta sempre di nuove leve cresciute a base di futsal sin da piccolissime, ma l’Italia non entrerà mai in campo dandosi per vinta e farà il massimo per rendere orgogliosi tutti i tifosi che ci seguiranno in questa fase di qualificazione”.