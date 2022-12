Futsal, Serie A: il Pescara in campo contro il Ciampino

Il Futsal Pescara torna a giocare in trasferta per proseguire il suo cammino da grande squadra lontano dal Palarigopiano. Domani alle 15 (diretta streaming su www.futsaltv.it) i ragazzi di Frane Despotovic affronteranno il Ciampino Aniene: obiettivo fare risultato per tenersi stretto il quarto posto e giocare una partita convincente a livello di prestazione e carattere, dopo il pareggio casalingo contro la L84 di sabato scorso.

“Non siamo soddisfatti al cento per cento del pareggio della settimana scorsa – ha detto coach Despotovic – , ci è mancato ritmo dopo essere stati fermi la settimana precedente. Non siamo riusciti a trovare il nostro ritmo, eravamo un po’ fermi. Ci siamo divisi i due tempi, meglio noi nel primo, poi bravi loro nel secondo: il pari alla fine è meritato. E un punto in più vale sempre tanto. Va bene anche così”.

Una settimana fa l’ottimo rientro in campo di Victor Montes: il difensore spagnolo è di nuovo al top dopo l’infortunio alla mano e un mese di stop. “Siamo felici per lui, è tornato a giocare. Aspettiamo anche Petrov: difficile dire quando rientrerà, ma speriamo di rivederlo prima della fine del 2022”.

Il Ciampino Aniene è un avversario da prendere con le pinze nonostante il 12° posto in classifica con 10 punti e il ko di Dosson della settimana scorsa: “Una squadra che gioca bene in casa, ha cambiato allenatore e tutti i giocatori ora vorranno dimostrare quanto valgono. Ibanez lì è molto rispettato e sta dando un’impronta. Noi però portiamo con noi a Roma la nostra fiducia e la nostra capacità di far punti fuori casa. Ci interessa il nostro gioco, vogliamo sempre migliorarci. Ogni partita è diversa, ha le sue dinamiche. Il dato importante è che la squadra sta crescendo, al di là dei risultati, e questo per me è molto importante”.