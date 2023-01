Futsal, Serie A Femminile: il Pescara vince anche il recupero

Due gol dell'ex Boutimah e uno di Belli. Così il Pescara chiude il girone di andata con un secco 3-0 in casa con l'Italcave Real Statte e la miglior difesa del campionato, in condivisione con il Città di Falconara. La prima di ritorno sarà domenica prossima al PalaCesaroni di Genzano, alle 18.15, in diretta tv su Sky Sport, contro la Lazio.

CRONACA

Si gioca subito a carte scoperte il recupero dell'undicesima giornata: è il Pescara a fare la gara, ma lo Statte si difende con ordine fino all'11°, quando Boutimah incastona una perla sotto il sette. Prima dello spunto della 23, due pali: uno di Belli con un gran destro al volo e uno di Manieri. Più tardi, però, è ancora Boutimah a colpire per il bis che mette in sicurezza il risultato. Ripresa che replica a grandi linee il primo tempo: tanto possesso delle biancazzurre con spazio per tutte, comprese le Under 19 Valendino e Crocco, che esordisce nel finale al posto di Sestari. Severamente impegnata Margarito in almeno tre circostanze, ma il muro cade al 13° sulla conclusione di Belli che vale il definitivo tris.

PESCARA FEMMINILE-ITALCAVE REAL STATTE 3-0: il tabellino

PESCARA FEMMINILE: Sestari, Soldevilla, Jessika, Elpidio, Boutimah, Coppari, Belli, Ortega, Verzulli, Guidotti, Valendino, Crocco. All. Morgado

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Russo, Valeria, Marangione, Titova, Convertino, Pascual, Discaro, D'Errico, Acquaro, Bergamotta, Linzalone. All. Marzella

MARCATRICI: 11'50'' p.t. Boutimah (P), 16'48'' Boutimah (P), 13'32'' s.t. Belli (P)

AMMONITE: Belli (P)

ARBITRI: Alessandro Cannizzaro (Ravenna), Francesco Sgueglia (Finale Emilia) CRONO: Fabio Maria Malandra (Avezzano).