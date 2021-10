Futsal Pescara Femminile, riparte la corsa delle campionesse d'Italia

Giorni di riposo solo sulla carta per il Pescara, che ha sfruttato ogni giorno della pausa per il Main Round per migliorare la condizione fisica dopo il pareggio conseguito a Salsomaggiore con la Marbel Bitonto.

“Seppur con qualche assenza – fa il punto Amparo Jimenez Lopez – abbiamo continuato a lavorare per essere pronte al prossimo appuntamento. Con le pugliesi non abbiamo fatto una buona partita, è mancata la giusta cattiveria agonistica e sono scappati due punti: ogni risultato è importante, dal primo all’ultimo hanno tutti un valore e adesso siamo consapevoli del fatto che non possiamo più subire rallentamenti”.

Un’altra trasferta per rifarsi, quella contro la rinnovatissima Kick Off. “Non vediamo l’ora di stare un po’ vicino ai nostri tifosi, ma cercheremo di farli felici da lontano. Andiamo a Milano con l’obiettivo di vincere: affrontiamo una squadra che non si conosce ancora bene, mentre noi siamo già un gruppo. Dobbiamo sfruttare questa compattezza, senza farci sorprendere da nulla”.

Anche perché manca solo un mese ad un dicembre di fuoco che prevede prima l’European Women’s Futsal Tournament in Spagna e poi – come da poco annunciato – la Supercoppa contro il Falconara, fissata per il 22 al PalaBadiali.

“Puntiamo ad arrivare in forma su entrambi i fronti. E’ chiaro che lungo la strada non possiamo perdere di vista il campionato, ma credo che tante delle attenzioni saranno proiettate sui titoli che giocheremo in partite secche”.

E mentre al gruppo biancazzurro si riaggregano le 4 Nazionali reduci dal Main Round, Ampi – che in bacheca ha anche il primo titolo Europeo della storia del futsal femminile – si congratula per la bella spedizione tanto delle Azzurre che delle sue Furie Rosse.

“Peccato che l’Italia sia stata ancora una volta nel girone di una Spagna che si è rivelata più forte: Coppari e compagne mi sono piaciute tanto, ma – chiude la numero 7 con un sorriso – la Spagna è sempre nel cuore e sono felice della sua qualificazione alla Final Four”.