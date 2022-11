Futsal, Serie A Femminile: il Pescara ferma il Falconara imbattuto da un anno

Il Pescara blocca la capolista imbattuta da quasi un anno in campionato, ma servono anche le super parate di Ana Sestari. Aggettivi finiti per il portierone biancazzurro. Che fosse forte era già ampiamente noto, ma che ogni domenica potesse essere ancora più forte della precedente, lascia ancora a bocca aperta, a volte anche la stessa Ana.

“Sul pallonetto di Praticò sono riuscita a toccarlo con la punta delle dita ed è finito sulla traversa, sul legno di Pato c’è stato il tocco di Coppari, mentre l’intervento col piede sul tiro di Ferrara… – sorride – bè, su quello non so davvero come ho fatto”. Stanchissima, ma felice, così come tutto il Pescara. “Parliamoci chiaro. Non è stata una partita che contasse più delle altre, ma vincere è sempre bello e ci permette di rimanere su in classifica visto che con due pareggi e senza aver mai perso, siamo ancora fuori dal podio. E poi – aggiunge – mi è piaciuta la prova di concretezza: dopo un primo tempo sottotono, siamo riusciti a prendere le misure della difesa. Ci vuole coraggio a fare il nostro gioco di pressione, devi sentirti le spalle protette. E avere coraggio è quello che ci ha chiesto mister Dudù nello spogliatoio. Poi, bravura/non bravura o fortuna/non fortuna, abbiamo fatto la nostra partita e abbiamo preso tre punti importanti”.