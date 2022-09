Futsal, Serie A Femminile: il Pescara apre la stagione sul campo della Lazio

Ritorno in campo con un giorno di anticipo per il Futsal Pescara Femminile che avrà l’onore – insieme alla Lazio - di aprire la stagione 2022/23 della Serie A, partendo sabato pomeriggio dal campo di Fiano Romano contro le biancocelesti. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su www.futsaltv.it. La trasferta, poi la doppia amichevole con i Paesi Bassi con la Nazionale e poi di nuovo campionato con la prima in casa: per Ludovica Coppari sta per tornare una bellissima “normalità”.

“Un conto è l’allenamento senza nulla in palio la domenica, un conto è l’allenamento orientato alla partita e a quei tre punti che danno sempre uno stimolo in più. Ci sarà un po’ di emozione, ma non vedevamo l’ora di poter rompere il ghiaccio e ho buone sensazioni perché anche le nuove ragazze si sono ambientate bene e so che a livello di squadra ci verrà facile andare nella stessa direzione. Attenzione, però, alla Lazio, contro la quale - al di là delle loro assenze – ci sono state sempre sfide molto toste. Essendo la prima, poi, chiaramente non saremo al 100%, ma conterà la voglia che ci metteremo perché loro daranno il massimo per vincere in casa”.