Futsal, Serie A Femminile, derby Pescara - Tikitaka Francavilla: dove vederlo in tv

La stella spagnola Eva Ortega sprona il gruppo senza giri di parole in vista dell’imminente derby col Tiki Taka. “Spero che ci sia tantissima gente e tanti bambini, in particolare. Per me, sinceramente, ogni partita conta allo stesso modo perché voglia di vincere e migliorarmi sono le stesse ogni domenica, ma un derby è un derby. Vale sempre tre punti sì, ma l’atmosfera è speciale”.

Il conto alla rovescia sta per terminare. Domenica prossima al Palaroma di Montesilvano (ore 20.45) si gioca il derby d'Abruzzo della serie A Femminile: Pescara - Tikitaka Francavilla. Una sfida entusiasmante che verrà immortalata dalle telecamere di Sky Sport in diretta in prima serata.

Incrocio di ex

Sliding doors tra Aida Xhaxho e il duo Giorgia Verzulli-Alessia Valendino (la prima in uscita dal Pescara, le seconde in arrivo dal Tiki Taka) e altri movimenti – da una parte e dall’altra - durante il mercato estivo. “Ci siamo rinforzate entrambe in modo diverso, cercando di colmare le carenze che c’erano. La loro è una squadre che farà sempre tanti gol: se non è Tampa, sarà Vanin o un’altra giocatrice ancora. Ma noi abbiamo la mentalità di mister Dudù Morgado e sappiamo applicare una difesa forte che ormai ci contraddistingue. È tutto da vedere, solo il campo potrà dirci come andrà”.

Non sono più calzini arrotolati con i quali giocare di nascosto nella camera dei fratelli, ma palloni a rimbalzo controllato. Non è il campo accanto casa, a Saragoza, ma il palazzetto di una squadra di Serie A del centro Italia. Nonostante i cambiamenti, il calcio a 5 è rimasto sempre al primo posto nella vita di Ortega. “L’unica differenza è che prima era solo puro divertimento, mentre ora è divertimento accompagnato da responsabilità. Gioco da tantissimi anni e mi fa ancora stare bene, così come mi fa stare bene allenare i bimbi dei “primi calci”: quando li rincontro dopo le vacanze, sono contenta del lavoro che ho svolto. Un futuro da allenatrice? Chi mi conosce bene, mi sta spingendo a fare questo percorso perché mi viene naturale: se ho una giocatrice più piccola accanto, mi piace dare consigli. Spiegarle perché una soluzione può essere più utile di un’altra. Magari un giorno diventerà anche un lavoro”, sorride.