L'Under 19 del Futsal Pescara alla Final Four scudetto

Appuntamento con la storia, il 24 e il 25 giugno prossimi, per l’Under 19 del Futsal Pescara. I baby biancazzurri del condottiero Luca Di Eugenio hanno staccato il biglietto per andare a giocarsi la Final Four scudetto ad Anzio nel campionato di categoria regionale. Dopo aver vinto sia il girone nazionale che quello regionale, e la Coppa Abruzzo, i giovani dell’Under pescarese hanno prima disputato i play-off nazionali, uscendo a testa alta dai confronti con Fenice e Cornedo, poi sono arrivati in fondo nella post season regionale. Ininfluente il ko con un solo gol di scarto nell’ultimo match di Ferrara, contro la X Martiri Futsal, domenica scorsa: i ragazzi di Di Eugenio si sono qualificati con merito per la kermesse che mette in palio lo scudetto. Le altre tre qualificate sono la X Martiri, le Pantere Nere Catanzaro e la Dalia Management.

“Sono molto contento perché è sempre un traguardo importante, non ci siamo arrivati benissimo nelle ultime settimane. Non è facile per i ragazzi restare concentrati e in condizione in questa fase. Ma a Ferrara non avremmo meritato la sconfitta, siamo stati un po’ sfortunati. La squadra mi è parsa in ripresa, ora speriamo di gestire al meglio queste giornate e andare a giocarci una grande avventura che possa regalare un’altra pagina di storia per la nostra società, per noi stessi e per l’intero movimento abruzzese. Sono contento per i ragazzi, che si stanno togliendo delle belle soddisfazioni: credo che lavorando forte su di loro, sarà possibile tirar fuori il meglio anche in ottica futura”.