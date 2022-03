Futsal Pescara, anche l'Under 19 fuori ai quarti di finale di Coppa Italia

Cinica e spietata la squadra veneta del Cornedo, composta da giovani già inseriti nel contesto della prima squadra, che milita in B. Troppo poco concreto in attacco il Futsal Pescara. Inevitabile il punteggio finale: un ko per 5 a 1 che punisce oltremisura i ragazzi di Michele Festa, alla loro prima esperienza nella competizione.

Festa si affida a Giuliani più Diodati, Neretti, Cappello e Onnembo per il quintetto iniziale. I veneti sono un avversario ostico fin dai primi minuti, pressano e giocano con grande fisicità, impedendo ai biancazzurri di costruire il gioco dal basso.

Dopo 4’ Cailotto buca Giuliani e la partita si sblocca anche a livello mentale. Onnembo subito vicino al pari: è il capitano l’uomo più pericoloso, francobollato costantemente dagli avversari. La pressione altissima del Cornedo toglie il respiro a Ricci e compagni: al 6’ arriva il raddoppio, ancora di Cailotto, che conclude un’azione tambureggiante dei suoi.

Al 10’ la palla gol più limpida del Pescara se la costruisce con caparbietà Diodati, ma il suo destro davanti a Pretto è chiuso dall’uscita tempestiva del portiere. Un momento forse cruciale del match, perché i ragazzi di Festa si fanno infilare poco dopo da Santagiuliana: 3 a 0 pesantissimo dopo 13’.

Diodati prova ancora a riaprirla ma una traversa gli nega la soddisfazione di entrare nel tabellino alla voce “marcatori”. Al 15’ ha una grande chance anche Cappello, ma il suo pallonetto al portiere fuori dai pali non ha i giri giusti. Prima dell’intervallo, Giuliani salva i suoi dal possibile poker dei veneti. Si va all’intervallo con un gap pesante da rimontare nei 20’ che restano.

Il secondo tempo inizia con Onnembo e compagni che premono forte sull’acceleratore, ma nel primo minuto Neretti calcia alto a porta vuota e il capitano si fa parare un rigore da Pretto. Segnali non proprio positivi in vista di una possibile remuntada… I minuti cominciano a scorrere veloci e servirebbe un gol per riaprire la contesa, ma Di Marco all’8’ non trova lo specchio con la porta rimasta indifesa dall’uscita pericolosa di Pretto.

Si gioca quasi a senso unico, ma non c’è modo di sfondare la difesa dei veneti, che inesorabilmente chiudono il match al primo errore. Diodati si addormenta dimenticandosi di un avversario alle sue spalle. Matteo Pretto non crede ai suoi occhi e con un colpo di tacco infila Giuliani. Sotto shock dopo il 4-0, i biancazzurri in pochi secondi crollano, concedendo a Ongaro l’occasione di segnare anche il quinto gol.

Con 8’ ancora da giocare, Festa punta sul portiere di movimento (Neretti), ma la mossa non porta frutti. Il gol della bandiera lo firma Ricci a un minuto dalla sirena. L’avventura finisce qui.

Il tabellino

FUTSAL PESCARA: Giuliani, Ricci, Onnembo, Cappello, Diodati, Maddalena, Neretti, Giancaterino, Di Marco, Musa, Prospero, Rossetti, Soccio, Segamiglio, Cilli. All. Festa.

CORNEDO: Pretto Mar., Santagiuliana, Benetti, Disconzi, Ongaro, Cailotto, Zini, Pretto Mat., Solda, Tozzi, Tibaldo, Fioraso. All. Ranieri.

ARBITRI: Ionut Cristea (Albano Laziale), Antonio Bufano (Pesaro) CRONO: Francesco Cocco (Parma).

MARCATORI: nel p.t. 4’18’’ e 6’45’’ Cailotto (Co), 12’31’’ Santagiuliana (Co); nel s.t. 11’32’’ Pretto Mat. (Co), 12’02’’ Ongaro (Co), 18’48’’ Ricci (P).