Futsal Pescara, il tecnico dell'Under 19 Festa si è dimesso

Le strade dell’allenatore Michele Festa, alla guida della formazione Under 19, e del Futsal Pescara si separano.

Il tecnico ha rassegnato le dimissioni per impegni familiari. Assieme a lui, ai saluti anche il collaboratore Matteo Rosini.

La società Futsal Pescara ringrazia Michele Festa e Matteo Rosini per l’impegno profuso in questi mesi e per i risultati raggiunti alla guida della formazione Under 19: girone vinto con alcune giornate di anticipo e qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, risultato raggiunto prima di quest’anno solo nel 2020 dalla formazione giovanile dell’allora Acqua&Sapone, che a causa della pandemia non ha potuto poi prendere parte alle finali di Coppa Italia, non disputate.

Al tecnico e al suo collaboratore, società e dirigenti del Futsal Pescara augurano le migliori fortune personali e professionali.