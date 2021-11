Futsal Pescara 1997, domani su Sky Sport la supersfida al CMB Matera

Esperienza da vendere al servizio del nuovo progetto. Andrè Ferreira, 33 anni, si è sbloccato contro il Polistena e adesso non vuole fermarsi. Arriva la seconda uscita stagionale davanti alle telecamere di Sky Sport (la prima, contro la L84, seguita da oltre 110mila spettatori).

“Non vedevo l’ora di esultare dopo sei giornate – dice il laterale di Londrina, otto anni con la maglia del Kaos – . Non sono uno che segna assai, ma fare gol è importante. Sono contento e spero di continuare così”.

Con 10 punti in classifica, frutto di 3 vittorie, 1 pari e 2 ko, il cammino del Futsal Pescara adesso può prendere un’altra direzione: “Questo è un campionato molto equilibrato, se guardi la classifica le squadre sono tutte lì. Se vinci una partita balzi in avanti, ne perdi un’altra e torni indietro. E’ importante mantenere la striscia positiva e fare più punti possibili”.

Se c’è un errore da fare adesso, è pensare che dopo l’8 a 1 ai calabresi le cose siano diventate semplici: “Assolutamente no. Ogni partita va vissuta diversamente, abbiamo fatto bene e abbiamo meritato l’8 a 1, ma ora sarà tutta un’altra storia, il CMB è in forma e dobbiamo ragionare partita per partita”, aggiunge l’ex Montesilvano e Napoli.

Domani pomeriggio in diretta su Sky dalle 18.15 si gioca il posticipo contro il CMB del capitano pescarese Cesaroni. Che partita si aspetta André? “Una partita molto tosta, hanno tanta intensità, stanno facendo bene già dall’anno scorso. Sarà dura. Ma siamo pronti: siamo il Pescara, abbiamo giocatori importanti e andiamo lì per cercare di vincere”. Non vede l’ora di mettere piede sull’Emilia Romagna Arena… “Quel campo mi piace molto. E ci ha anche portato fortuna contro la L84. Speriamo porti bene anche questa volta”.

Arbitrano Colombin di Bassano del Grappa, Ronca di Rovigo, Pozzobon di Treviso, crono De Ninno di Varese.