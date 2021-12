Futsal Pescara, settebello al Sassari (7-1) prima della Supercoppa

CRONACA

Il possesso palla prodotto nei primi minuti si concretizza tutto a cavallo del 6°, minuto in cui le biancazzurre allungano immediatamente sul 3-0 con Boutimah, Soldevilla e Amparo, mentre prima dell'intervallo arriva anche il bis personale di Boutimah. Ripresa alla grande con Ortega per il pokerissimo, poi la reazione di Marques subito sedata da Amparo ancora una volta e da Boutimah che sale a quota 10 in classifica marcatrici: 7-1 finale. Regular season in stand by, ora un solo obiettivo in testa: la Supercoppa 2021.