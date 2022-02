Il Futsal Pescara 1997 domani torna al Palarigopiano dopo due mesi

Si torna a casa, quasi due mesi dopo l’ultima volta. Il Futsal Pescara domani gioca la sua prima partita del 2022 al Palarigopiano, la prima del girone di ritorno. A distanza di quasi sessanta giorni dalla vittoria del 29 dicembre sulla Came Dosson, ultima occasione in calendario avuta per godersi l’applauso del suo pubblico.

Domani pomeriggio alle 18:30 si torna a giocare in casa per uno scontro diretto in ottica play-off, contro la Sandro Abate degli ex Acqua&Sapone Fausto Scarpitti e Lucho Avellino (una Coppa Italia e una Supercoppa nel torneo 2018/2019), professionisti e ragazzi perbene mai dimenticati dagli sportivi che frequentano il palazzetto pescarese, pronti a tributargli un meritato applauso.

Saverio Palusci guarda non ai sentimenti, ma alla classifica, che richiede il massimo sforzo per mettere al riparo da brutti scherzi il piazzamento in zona play-off. Un punto nelle ultime tre giornate di campionato è un bottino troppo risicato per Mammarella e compagni alla luce di quanto fatto vedere sul campo, soprattutto nell’ultima partita infrasettimanale contro l’Olimpus, persa 4 a 3 nel finale.

Settimana con 26 punti, la formazione biancazzurra deve rintuzzare la rimonta degli irpini, noni con 24 punti, ma con due partite in meno, ancora da recuperare. Pescara con il dubbio Gui, mentre Mammarella ha ripreso posto tra i pali. Torna a disposizione anche Ferraioli.

Arbitrano Chiara Perona di Biella e Daniel Borgo di Schio, crono Dario Di Nicola di Pescara. Diretta streaming su www.futsaltv.it.