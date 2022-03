Il Futsal Pescara riparte dopo il Covid: domani contro il Real San Giuseppe sfida da play-off

Si torna in campo dopo tre partite di stop forzato, ad una settimana dalla Final Eight. Il Futsal Pescara riaccende i motori per presentarsi domani pomeriggio al PalaCoscioni di Nocera Inferiore nelle migliori condizioni possibili. Ancora in dubbio Gui, ma Palusci e i suoi hanno smaltito l’ennesima ondata di Covid e vogliono tornare a correre. Mammarella si è beccato un poco piacevole bis con il virus: dopo averlo preso in Olanda con la Nazionale, lo ha ritrovato anche a Pescara nelle settimane scorse.

“Finalmente sto bene dopo tutti questi stop forzati – dice il capitano Stefano Mammarella – . Spero di tornare alla normalità in vista di tutti questi appuntamenti che ci aspettano. Tre partite senza giocare? E’ stata dura, non passavano più i giorni. Mi sembra di rivivere l’anno del lockdown, da molto non stavo fermo così tanto tempo. Ora dobbiamo giocare tante partite e sarà difficile recuperarle. Il tempo stringe, c’è anche la Coppa Italia, poi dovremo blindare il posto nei play-off”.

Ora i biancazzurri vogliono una poltrona tra le prime otto: “L’obiettivo è entrare nei play-off, ma ci attendono partite durissime: entrare nelle prime otto sarà difficile, la gara contro il Real sarà fondamentale, tre punti davvero pesanti quelli in palio a Nocera”.

Contro il Real, Mammarella sfida tanti vecchi amici e uno dei suoi possibili eredi: “Ritrovo Germano Montefalcone, che ha iniziato con me all’Acqua&Sapone e oggi è un grande protagonista della serie A, Marco Ercolessi, con cui ho condiviso anni splendidi in Nazionale e non solo, e Duarte, mio compagno di squadra nel Cus Chieti tanti anni fa. E c’è anche mister Tarantino, che conosco benissimo, per anni nello staff tecnico della Nazionale: grandissimo allenatore, che fa giocare bene le sue squadre. Il Real San Giuseppe sta crescendo, dopo la salvezza dell’anno scorso quest’anno è anche in Coppa Italia e non vuole fermarsi. Ci aspetta una battaglia”.

E poi ancora un’altra, giovedì prossimo a Salsomaggiore contro il CMB Matera: “Impegno davvero difficile, perché il CMB da qualche anno vuole entrare nel giro delle grandi del futsal italiano. Noi però non dobbiamo farci scappare l’occasione di arrivare in semifinale contro una tra Pesaro e Aniene”.