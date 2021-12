Il Futsal Pescara 1997 regala un sorriso ai piccoli ospiti di casa Agbe

I giocatori del Futsal Pescara 1997 protagonisti di una bellissima vittoria. Non sul campo, ma nella solidarietà. I due campioni biancazzurri Coco Schmitt e Coco Wellington, assieme al responsabile della logistica Giampiero Sessa, oggi pomeriggio hanno fatto tolto i panni di sportivi per vestire quelli di Babbo Natale: sono stati infatti protagonisti di una piacevole visita nella sede dell'Agbe, Associazione Genitori Bambini Emopatici, in via Rigopiano. I rappresentanti della squadra di Palusci, che nei giorni scorsi aveva acquistato i doni per i piccoli pazienti di Ematologia (non presenti in quel momento per motivi di sicurezza in tempo di Covid), hanno portato giocatolli e palloni autografati per gli ospiti della struttura.

Ricevuti dalle volontarie dell'associazione, Coco e compagni si sono visibilmente emozionati di fronte alle storie dei piccoli che lottano contro avversari ben più forti e temibili di quelli che i biancazzurri affrontano sul campo ogni settimana. Una foto di rito per celebrare l'incontro e poi appuntamento alla prossima occasione per portare altri regali e altri sorrisi ai bambini e alle famiglie ospiti dell'Agbe.

I giocatori biancazzurri sono tornati poi ad allenarsi nel vicino Palarigopiano per iniziare a preparare il rush finale del girone d'andata: il 28 dicembre in casa contro la Came Dosson, l'8 gennaio a Manfredonia contro la matricola pugliese. Mammarella e compagni devono ottenere 6 punti per avere la certezza di un posto nelle Final Eight di Coppa Italia 2022.