Futsal Pescara 1997-Real San Giuseppe domani al Palarigopiano

Al Palarigopiano sono attese scintille domani pomeriggio. Il Futsal Pescara 1997 riceve il Real San Giuseppe in una sfida tra due squadre in forma e con le polveri caldissime. Palusci, dopo aver vinto anche contro il CMB a Salsomaggiore, ha trovato anche il primo gol del 22enne Alexandre Maltauro, esordiente in serie A, ma finalmente sbocciato con una prodezza finita anche nella Top gol della settimana.

“E’ stata una bellissima settimana per me – racconta il pivot arrivato da Arzignano – , sono contento di aver segnato il mio primo gol con questa maglia, ma ancora di più di aver aiutato la squadra a vincere la partita. Ma è stata anche una settimana molto intensa, di duro lavoro, per arrivare pronti al sabato”.

Pescaresi reduci da tre vittorie di fila e ora a ridosso delle prime con 13 punti. “Abbiamo cominciato ad un livello inferiore alle aspettative e per quello che era il reale valore della nostra squadra – rivela – . Entrando in forma e conoscendoci meglio, siamo cresciuti. Ora però manteniamo l’umiltà e la concentrazione massima: ogni partita è dura, saranno tutte battaglie. Le squadre sono forti, le sfide saranno equilibrate. Ma noi sappiamo quanto valiamo e proviamo a vincere ogni settimana”.

Domani pomeriggio un avversario tosto, con tanta esperienza e qualità. Che gioca e lascia giocare, ma se vuole colpire sa essere letale: “Il Real San Giuseppe è una buonissima squadra, con giocatori d’esperienza che hanno vinto tanto in carriera. Abbiamo visto la loro rimonta dal 5-0 al 5-5. Dovremo essere attenti. Naturalmente, giochiamo in casa e sul nostro campo e dobbiamo farlo con grande intensità per cercare di vincere. Speriamo di riuscirci e di fare bene davanti al nostro pubblico”.

Fischio d’inizio alle 18.30 al Palarigopiano (ingresso gratuito, obbligo di green pass). Diretta streaming su www.futsaltv.it. Arbitrano Zannola di Ostia Lido e Moro di Latina. Crono Di Guilmi di Vasto.