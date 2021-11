Futsal Pescara 1997-Real San Giuseppe 5-1, biancazzurri terzi in classifica

Una vittoria schiacciante, dal 1’ al 40’. Nel segno del Toro: Gui apre la partita e con una doppietta nel primo tempo indirizza il match. Corrono come indemoniati i ragazzi di Palusci, che centrano la quarta vittoria consecutiva e salgono a 16 punti in classifica, al terzo posto a braccetto con l’Olimpus e alle spalle di Petrarca e CMB Matera.

Ad inizio ripresa l’orgoglio dei campani riapre per un attimo l’incontro, ma il solito Gui si traveste anche da assistman e serve a Dudu Morgado la palla in verticale per il pallonetto dell’intramontabile campione biancazzurro, che firma il 3 a 1 e fa venire giù il Palarigopiano.

Nel finale, gestione attenta del vantaggio e sigilli definitivi degli ormai abituèe del gol, Murilo e Andrè. Il 5 a 1 conclusivo non lascia spazio a dubbi: il Futsal Pescara 1997 è in un momento di forma straripante e adesso non vuole fermarsi.

Il calendario mette davanti due impegni durissimi, ma allo stesso tempo importanti per misurare le reali ambizioni del gruppo biancazzurro: sabato prossimo alle 19 a Padova contro il Petrarca capolista imbattuto della serie A con 8 vittorie su 8 e poi il 27 novembre il Pesaro campione d’Italia al Palarigopiano.

Il tabellino



FUTSAL PESCARA: Mammarella, Gui, Andrè, Coco Schmitt, Misael, Fracassi, Murilo, Maltauro, Coco Wellington, Ferraioli, Morgado, Onnembo, Giuliani, Mazzocchetti. All. Palusci.



REAL SAN GIUSEPPE: Montefalcone, Ercolessi, Patias, Micheletto, Salas, Joselito, Imparato, Crema, Duarte, Petrov, Bocca, Rodriguez, Bellobuono, Lepre. All. Tarantino.



MARCATORI: 10' p.t. Gui (P), 18'40'' Gui (P), 12'02'' s.t. Bocca (RSG), 12'51'' Morgado (P), 13'47'' Murilo (P), 16'07'' Andrè (P).



ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Marco Moro (Latina) CRONO: Lorenzo Di Guilmi (Vasto).