Il Futsal Pescara vuole chiudere in bellezza: obiettivo secondo posto

La prima volta non si scorda mai. Victor Montes l’ha attesa per mesi, fino alla penultima giornata, e adesso spera di concedere subito un bis già questo pomeriggio al Palarigopiano, alle 18, nell’ultima di regular season in casa contro il Pistoia (diretta streaming gratuita su www.futsaltv.it). Il difensore spagnolo ha segnato il primo gol con il Futsal Pescara e in serie A domenica scorsa sul campo del Real San Giuseppe. Che emozione è stata? “Ho vissuto questo momento con molto entusiasmo perché ero ansioso di raggiungerlo e anche di aiutare la squadra a livello realizzativo – racconta l’ex Jean – . La grande emozione è stata segnare nel giorno dell’anniversario della scomparsa di mio padre, il 29 aprile di 9 anni fa: so che mi aiuta giorno per giorno a continuare a migliorare sotto tutti gli aspetti. In quei momenti, dopo aver segnato, ho pensato a tutta la mia famiglia, i miei amici e la mia compagna, che mi aiutano nelle belle e nelle brutte giornate, anche a distanza, in modo che io possa continuare a giocare e dare il mio cento per cento”.

Siete terzi in classifica, avete fatto risultati importanti anche contro le favorite di questo campionato. Vincendo contro Pistoia potete ancora arrivare secondi. Come vi state preparando a questa partita? E soprattutto, con quale spirito vi avvicinate ai play-off? “Stiamo preparando la partita contro il Pistoia, come ogni settimana, lavorando al massimo in ogni giornata e ascoltando attentamente le indicazioni del nostro mister Despotovic per vincere ancora e cercare di salire in classifica”.

A proposito dei play-off: che aria respirate nello spogliatoio? Avete consapevolezza di poter lottare contro tutti per arrivare fino in fondo alla lotta scudetto? “Affronterò i play-off con tutto l'entusiasmo e la voglia che avevo il primo giorno in cui sono arrivato qui a Pescara. L'atmosfera negli spogliatoi è molto buona perché sappiamo che tutti stiamo spingendo nella giusta direzione. Vedo la squadra desiderosa di continuare a sognare, ma sempre con i piedi per terra e con l’impegno di continuare a lavorare come fatto durante tutto l'anno”.

A livello personale, che esperienza stai vivendo in questo gruppo? E nel campionato italiano, era come lo immaginavi? Più duro o più scarso della Liga? “L'esperienza con questo gruppo è stata finora molto positiva e mi sta arricchendo. Ho trovato una famiglia formata da tanti anni di lavoro, mi hanno accolto come uno di loro da subito, aiutandomi fin dal primo giorno e dandomi consigli per continuare a crescere come giocatore. Conoscevo il campionato italiano avendolo visto in tv perché mi piace molto seguire il futsal di tutto il mondo. Ho ascoltato anche le storie dei miei vecchi colleghi che ho conosciuto in Spagna. Ho notato una bella differenza nel gioco tra Spagna e Italia, ci vuole tempo per adattarsi, ma questo non significa che sia meglio o peggio l’uno dell’altro, perché qui ho affrontato grandi giocatori. La cosa più bella è l’equilibrio di questa Serie A”.