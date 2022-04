Futsal Pescara, contro il Petrarca per voltare pagina

Momento cruciale della stagione. Dopo il pari contro il Real San Giuseppe e i due ko consecutivi contro Matera (Coppa) e L84, i biancazzurri del Futsal Pescara devono voltare pagina oggi pomeriggio contro il Petrarca al Palarigopiano (ore 18:30, diretta streaming su www.futsaltv.it ). “Siamo consapevoli di vivere un momento difficile. E la squadra è consapevole di avere a ridosso le squadre che spingono da dietro per l’ottavo posto e per la qualificazione ai play-off – ha detto il team manager Roberto Rotili dopo la rifinitura di oggi – . Diventa fondamentale ricominciare a giocare come in passato e tornare a vincere e convincere, dopo ultime apparizioni non proprio splendide”.

Momento delicato, ma tanta voglia di lasciarselo alle spalle in fretta. Out Murilo per squalifica (rientrerà martedì prossimo a Reggio Calabria nel recupero contro il Polistena), torna Misael. Palusci spera di vedere un Pescara molto diverso da quello di martedì scorso. “I ragazzi hanno subito in modo pesante la sconfitta di Coppa, ma contro la L84, senza cercare scuse, come il lungo periodo di stop che non ci ha fatto bene, abbiamo giocato la partita peggiore della stagione – prosegue Rotili – . La squadra deve rialzarsi, deve giocare una partita diversa. Mancherà Murilo, ma tornerà Misael e davanti sarà importante per ritrovare la capacità di segnare senza ricorrere al portiere di movimento. Squadra e allenatore stanno analizzando questi aspetti. L’assenza di Murilo pesa, ma sarò un motivo in più per fare gruppo ed essere compatti. Contro il Petrarca sarà una partita importantissima, e lo sarà anche la trasferta calabrese contro il Polistena, visto che le squadre di bassa classifica ultimamente stanno facendo risultati e prestazioni eclatanti”.

Come si batte una delle prime della classe, come la formazione veneta campione d’inverno lo scorso dicembre? “Dobbiamo recuperare lo spirito di gruppo, che non ci è mai mancato. La squadra sta bene a livello morale e mentale, speriamo che lo spirito di gruppo faccia la differenza. Tutti devono mettersi a disposizione della squadra perché abbiamo davanti un crocevia fondamentale della stagione”.