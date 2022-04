Il Futsal Pescara rialza la testa: Petrarca travolto (5-2)

La ripresa è accademia o quasi dopo il pokerissimo di Gui al 5’. Giampaolo ci prova con il portiere di movimento, ma trova solo il 2-5 nel finale con il solito Kakà. Successo pesantissimo per i pescaresi in chiave play-off. Ora c’è il recupero in Calabria contro il Polistena in programma martedì pomeriggio (ore 16). Un’altra occasione per blindare il posto agli spareggi scudetto.