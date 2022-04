Futsal Pescara ko a testa alta contro i campioni del Pesaro

Il Futsal Pescara gioca senza paura, non si arrende fino alla fine, ma è costretto ad arrendersi ai campionissimi del Pesaro. Finisce 2 a 0 per i biancorossi di casa, che meritano il successo, ma devono dire grazie al loro portiere Espindola, in serata di grazia. Tra parate, uscite e partecipazione al gioco, l’ex numero uno dell’Asti è assoluto protagonista in mezzo ai fenomeni pesaresi. Solo applausi quindi per Mammarella e compagni, che tengono testa alla prima della classe e possono conservare il morale alto in vista della doppia sfida casalinga della prossima settimana: mercoledì contro il CMB e sabato contro il Ciampino Aniene. Dal sesto posto attuale (persa una posizione a causa del sorpasso della Sandro Abate), i biancazzurri potranno ripartire per confermarsi tra le migliori del campionato.